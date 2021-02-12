Владимир Потанин: Нейронные сети будущего позволят кардинально улучшить вопросы управления на всех уровнях

Нейронные сети будущего позволят кардинально улучшить вопросы управления на всех уровнях. Такое мнение в своей колонке в газете "Ведомости" высказал основатель "Интерроса" Владимир Потанин.

По его словам, "компьютер, основанный на нейронных связях будет способен решать задачи совершенно другого качества, которые классическому или квантовому компьютеру не под силу. В частности, в той области искусственного интеллекта, которая сейчас называется машинным обучением, как раз изучение нейронных связей человеческого мозга позволяет рассчитывать на создание компьютеров, основанных на принципе его действия".

На прошлой неделе стало известно, что бизнесмен направил 500 млн рублей на создание Лаборатории физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Лаборатория Новоселова, проект создания которой прорабатывался с 2020 года, будет в России создавать уникальные структуры на основе двумерных материалов, в том числе графена, с заранее программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. А уже на их основе планируется создание сверхчувствительных сенсоров нового поколения, которые можно будет использовать для исследования мозга.

Лаборатория Новоселова будет функционировать на базе МФТИ и станет первым проектом Центра изучения мозга и сознания, которым руководит член-корреспондент РАН Тагир Аушев. Центр собирается привлекать лучшие умы со всего мира для фундаментальных исследований в нашей стране, чтобы получить новые знания о работе человеческого мозга, природе сознания, интеллекта и памяти.