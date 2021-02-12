Следующее слушание состоится 16 февраля

Рассмотрение дела против Алексея Навального о клевете на ветерана перенесено на несколько дней. Об этом сообщили журналисты, находящиеся в зале суда во время заседания.

Как пишет "КП", следующее слушание назначили на 16 февраля.

Напоследок, перед уходом из зала, оппозиционер кинул угрозу судье, заявив, что когда он придет к власти, то та лишится своей должности.

Сегодняшний процесс по делу оказался крайне скандальным. Судья несколько раз объявляла перерыв из-за поведения Алексея Навального, который не реагировал на замечания.