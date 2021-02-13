Охватившая столицу зимняя буря привела к массовому транспортному затору и отмене авиарейсов

Накрывший Москву снегопад стал рекордным – в ночь с 12 на 13 февраля в столице выпало более половины месячной нормы. До воскресного вечера город может побить рекорд по количеству осадков за месяц.

Ожидается, что снежный армагеддон продлится до 14 февраля. В настоящий момент в аэропортах Москвы вынужденно задержали несколько десятков рейсов, а поваливший снег привел к массовому транспортному затору на городских дорогах.

Коммунальные службы занимаются расчисткой проезжей и пешеходных частей, а также территорий дворов.

Как отмечает РИА "Новости", снежные сугробы в ближайшее время должны вырасти до половины среднего человеческого роста. Видимость составит полкилометра.

Сами жители города пытаются преодолеть огромные снежные завалы, плотно укутавшись в шарфы. По словам синоптиков, снежная буря, накрывшая столицу, станет историческим днем в погодной летописи.

На проспекте Буденного машина скорой помощи застряла в снегу. Водителям пришлось вытаскивать транспорт, внутри которого в тот момент находился пациент, передает телеграм-канал Life Shot.

Разгулявшаяся в столице стихия привела к дорожной гололедице в столице еще 12 февраля.



