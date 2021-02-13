Москву накрыл снежный апокалипсис: видео

Москву накрыл снежный апокалипсис: видео
Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Охватившая столицу зимняя буря привела к массовому транспортному затору и отмене авиарейсов

Накрывший Москву снегопад стал рекордным – в ночь с 12 на 13 февраля в столице выпало более половины месячной нормы. До воскресного вечера город может побить рекорд по количеству осадков за месяц.

Ожидается, что снежный армагеддон продлится до 14 февраля. В настоящий момент в аэропортах Москвы вынужденно задержали несколько десятков рейсов, а поваливший снег привел к массовому транспортному затору на городских дорогах.

Коммунальные службы занимаются расчисткой проезжей и пешеходных частей, а также территорий дворов.

Как отмечает РИА "Новости", снежные сугробы в ближайшее время должны вырасти до половины среднего человеческого роста. Видимость составит полкилометра.

Сами жители города пытаются преодолеть огромные снежные завалы, плотно укутавшись в шарфы. По словам синоптиков, снежная буря, накрывшая столицу, станет историческим днем в погодной летописи.

На проспекте Буденного машина скорой помощи застряла в снегу. Водителям пришлось вытаскивать транспорт, внутри которого в тот момент находился пациент, передает телеграм-канал Life Shot.

Разгулявшаяся в столице стихия привела к дорожной гололедице в столице еще 12 февраля.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость139020
Пожаловаться Ответить
Гость141614
жаль что не ядерный
Ты <цензура>!!!!
Гость141614
Пожаловаться Ответить
жаль что не ядерный
1
новости партнеров

Отказ Байдена от поддержки Израиля принес выгоду России – СМИ

Белый дом, решивший наказать Нетаньяху, просчитался

Вашингтон и Берлин тайно договариваются по "Северному потоку-2"

Власти Германии пытаются уговорить американцев снять свои рестрикции против российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей