Глава Хабаровского края оценил строительство важных объектов в Комсомольске-на-Амуре

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил проинспектировать строительный процесс важнейших инфраструктурных объектов Комсомольска-на-Амуре, куда прибыл с рабочей поездкой.
Так, глава региона проверил строительство Центра сложнокоординационных видов спорта и больничного комплекса, а также реконструкцию стадиона "Авангард", работа над которыми проводится в рамках плана по многокомплексному развитию города.
Возведение объектов является задачей, выполнение которой Дегтярев контролирует лично. Также власти в "ручном режиме" работают над завершением строительства и привлекают источники допфинансирования.
Третья очередь спорткомплекса готова уже на 66%. В настоящее время проводятся работы по монтажу фасадов и вентиляционных систем, внутренней отделке и настилу покрытия.
Подрядчиков выступает ООО "СК Монолит". Стоимость строительных работ по государственному контракту составляет примерно 1 миллиард рублей.
Также у Регионального центра развития спорта проходит строительство детского больничного комплекса, в рамках которого должны возвести поликлинику, стационар и консультативное отделение, передает "Восток медиа".
После возвращения в Хабаровск Дегтярев приступит к решению финансовых вопросов по работе над объектами, предварительно обсудив тему с профильными ведомствами.
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