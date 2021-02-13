Авторы запустили завораживающее шоу для героев Великой Отечественной войны

В Ленинградской области устроили массовую акцию в поддержку ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Авторы идеи решили напомнить местным жителям о важности проявления внимания и заботы к героям Отечества.



Так, инициаторы запустили в небо 300 квадрокоптеров. На приготовления ушло несколько часов, после чего в ночное небо запустили сотни дронов.

Квадрокоптеры выстроили по строго определенной схеме. Дроны образовали в небе светящуюся надпись с хештегом "защитим ветеранов".

Отмечается, что инициаторами акции стали представители "Российского движения школьников".