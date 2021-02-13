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В Ленинградской области устроили массовую акцию в поддержку ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Авторы идеи решили напомнить местным жителям о важности проявления внимания и заботы к героям Отечества.
Так, инициаторы запустили в небо 300 квадрокоптеров. На приготовления ушло несколько часов, после чего в ночное небо запустили сотни дронов.
Квадрокоптеры выстроили по строго определенной схеме. Дроны образовали в небе светящуюся надпись с хештегом "защитим ветеранов".
Отмечается, что инициаторами акции стали представители "Российского движения школьников".
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