В Ленобласти провели акцию с дронами в поддержку ветеранов

В Ленобласти провели акцию с дронами в поддержку ветеранов
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Авторы запустили завораживающее шоу для героев Великой Отечественной войны

В Ленинградской области устроили массовую акцию в поддержку ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Авторы идеи решили напомнить местным жителям о важности проявления внимания и заботы к героям Отечества.

Так, инициаторы запустили в небо 300 квадрокоптеров. На приготовления ушло несколько часов, после чего в ночное небо запустили сотни дронов.

Квадрокоптеры выстроили по строго определенной схеме. Дроны образовали в небе светящуюся надпись с хештегом "защитим ветеранов".

Отмечается, что инициаторами акции стали представители "Российского движения школьников".

Егор МАЛКОВ

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