Как в Москве отпраздновать День всех влюбленных

Как в Москве отпраздновать День всех влюбленных
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Жителей столицы ждет обширная развлекательная программа

Уже завтра наступит 14 февраля, а значит, и один из самых популярных праздников в мире – День святого Валентина. Отметить этот день в Москве можно ярко и интересно – гостей ждут выставки, спектакли и многое другое.

Участие в конкурсе

Парам столицы Комитет по туризму предлагает поучаствовать в конкурсе. Москвичам для этого нужно рассказать трогательную историю, связанную с любимым местом в городе, в соцсетях, сопроводив пост хештегом "Влюбленные в Москву". Среди призов: посещение самой высокой в Европе смотровой площадки, прогулка по Москве-реке и другое. Подробности на сайте

Прогулка в парке 

Устроить свидание можно в парке. Такой вариант подойдет тем, кто еще не определился, куда позвать свою вторую половинку. Ведь во многих точках будут организованы развлечения. Например, на катках будут разыгрывать призы за фото в "Инстаграм" с любимым. Поучаствовать в этой акции можно в Парке Горького, в саду "Эрмитаж", в ландшафтном парке "Митино" и в других местах, которые можно посмотреть на сайте mos.ru.

Свидание на катке

На катке "Сияние льда" в Таганском парке с пяти до восьми вечера можно попытать удачу в лотерее, а также сделать красивые кадры у профессионального фотографа, поучаствовать в фото-конкурсе. Забрать снимки можно будет через пару дней. В "Сокольниках" тоже можно поучаствовать в фотосессии и покататься на коньках. 

В Парке Горького пройдет в шесть часов вечера концерт. На сцене выступит группа "44 сыра". Гости парка смогут отправить признание в любви в любой уголок света. Любителям джаза стоит отправиться в автомузей "Моторы октября".

В Дарвиновском музее тоже подготовились к празднику: женщины смогут бесплатно посетить интерактивный комплекс "Пройди путем эволюции", если их мужчины купят туда билет для себя. 

Поход в кино

Провести День влюбленных можно и за просмотром фильма или мультика. Так, в сети кинотеатров "Москино" покажут влюбленным романтичные картины – "Душа", "Love", "Дикая парочка" и другие. 

Отдых с семьей 

Семейным парам с детьми тоже будет, чем заняться в этот день. В "Москвариуме" пройдут бесплатные тематические лекции, мастер-классы и премьера подводного шоу Русалочки. Там же можно будет сфотографироваться в красивой зоне с сердцем. А Валентины обоих полов смогут посмотреть основную экспозицию бесплатно.

В парке "Фили" пройдет карнавальный лыжный пробег. Для посещения нужно зарегистрироваться. Начало в полдень.

С 11 утра до 18 вечера на "Городской ферме" на ВДНХ состоятся мастер-классы "Звериная любовь" и "Стрела Амура". Там можно будет сделать романтичные подделки. В два и четыре часа дня будут экскурсии об обитателях фермы. 

В "Парке ремесел" под присмотром профессионалов можно будет изготовить валентинку из различных материалов, например, из стекла и карамели. На некоторые мастер-классы нужно записываться. 

Свидание дома

Тем, кто захочет остаться в теплой квартире, тоже будет, чем заняться. Воронцовский парк в своем аккаунте в "Инстаграм", "Фейсбук" и "Вконтакте" покажет, как сделать панно в виде сердца. Таганский парк научит создавать открытку-шоколадницу. Валентинку можно сделать и по советам Бабушкинского парка также в трех соцсетях. Парк "Красная Пресня" в "Инстаграме" даст мастер-класс по живописи гуашью. 

Для одиноких

Те, кто еще не встретил свою любовь, смогут попытать свое счастье в акции "Park dating — любовь с первого парка". Посетители парков будут получать парные наклейки разных цветов, а дальше – дело за вами. В культурном центре "Вдохновение" на быстрых свиданиях можно будет найти пару по интересам. 

Экскурсии 

В некоторых парках пройдут экскурсии для вдохновения. Например, в "Нескучном саду", "Царицыно", ВДНХ. В последнем парке будет множество развлечений – "Робозагс", регистрация отношений на катке, а также концерты. 

Полина ИВАНОВА

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