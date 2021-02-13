Коронавирус стал тренировкой для людей, считает врач

Известный теле-доктор Александр Мясников поделился неутешительным прогнозом. По его мнению, пандемия COVID-19 не станет первой и единственной в жизни людей.

Эксперт полагает, что новая пандемия – вполне реальный сценарий. Новая инфекция, которая станет ужаснее нынешней, пройдет две мутации. Сначала случится мутация птичьего или свиного гриппа, которым можно будет заразиться от животного. На втором этапе эта инфекция начнет передаваться от человека к человеку. Речь идет о большой и смертельной болезни.

Как сказал врач URA.RU, спастись от пандемии можно будет лишь с помощью универсальной вакцины от гриппа. Препарат, по мнению Мясникова, нужно создать как можно скорее. Врач признался, что не может сказать, когда именно придет новая пандемия. Это может случиться, как через год, так и через пять. Но этому нужно быть готовыми.

Ранее Мясников также рассказывал, что россиян ждет и другая пандемия. Люди могут оказаться перед лицом страшной проблемы – ожирения.

Пока же эксперты предупреждают о том, что России может грозить третья волна весной-осенью.