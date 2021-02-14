В аэропорту Красноярск к 14 февраля появилось "место для поцелуев"

В аэропорту Красноярск ко дню Всех влюбленных появилось "место для поцелуев"
Фото: pixabay.com
Влюбленные смогут сделать романтичные фото на память

Приятный сюрприз ждет пассажиров и их близких в зоне регистрации на первом этаже в международном аэропорту Красноярск. Там установили фотолокацию. Теперь на фоне знака "Место для поцелуев" можно сфотографироваться на память.

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Публикация от Аэропорт Красноярск (@kja.aero)

Кроме того, подписчики инстаграм-аккаунта аэропорта могут поучаствовать в конкурсе. Приз – съемка для двоих у профессионального фотографа на перроне аэропорта. Условия розыгрыша опубликованы на странице в Инстаграм.

Итоги конкурса подведут уже сегодня, 14 февраля.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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