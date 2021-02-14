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Американский сенатор Тина Смит случайно пришла на процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в разных туфлях.
В своем "Твиттере" Смит опубликовала фото, на котором явно заметно, что на одной ноге – туфля золотого цвета, а на другой – серого. Политику ничего не оставалось, кроме как подшутить над собой.
"Думаю, что сегодня утром у меня в голове было много всего",
– оправдалась сенатор.
Think I had a lot on my mind this morning. pic.twitter.com/eWfDQXSsPV— Senator Tina Smith (@SenTinaSmith) February 13, 2021
Правда, пользователи социальной сети поддержали Смит, с пониманием отнесясь к такому конфузу.
Напомним, что вчера Сенат оправдал Дональда Трампа попо обвинению в подстрекательстве к мятежу., пишет РИА "Новости". Сенаторы не набрали необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов), поэтому импичмент не состоялся.
Сам экс-президент жестко прокомментировал несостоявшийся процесс импичмента, назвав егоо "охотой на ведьм", а также пообещал "продолжить путь к величию Америки". Однако до сих пор республиканец не уточнил собирается ли он вновь участвовать в выборах или нет.
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