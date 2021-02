Американский сенатор Тина Смит случайно пришла на процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в разных туфлях.

В своем "Твиттере" Смит опубликовала фото, на котором явно заметно, что на одной ноге – туфля золотого цвета, а на другой – серого. Политику ничего не оставалось, кроме как подшутить над собой.

"Думаю, что сегодня утром у меня в голове было много всего",

– оправдалась сенатор.

Think I had a lot on my mind this morning. pic.twitter.com/eWfDQXSsPV