Строительство газопровода продолжается несмотря на давление противников проекта

Россия попросту игнорирует санкции, чтобы их обойти. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.



Он напомнил, что под американские рестрикции против "Северного потока – 2" попадают суда, которые ведут строительство. Чтобы избежать санкций, задействованные в проекте суда поменяли собственников. Так, например, поступили с баржей-трубоукладчиком "Фортуна", которая ранее была в собственности у зарубежной компании. Сейчас она и ряд других судов принадлежат "непонятным структурам".

Как только "Северный поток – 2" достроят, вероятно, эти компании "обанкротятся", а трубоукладчики вернутся к прежним владельцам. Об этом Юшков сообщил в разговоре с РЕН ТВ.

Ранее в СМИ появились слухи о миллиардной сделке по "Северному потоку – 2", которую Германия якобы предложила США. Речь идет снятии санкций с российского газопровода.

Впрочем, чуть позже немцы с возмущением опровергли информацию. Министр окружающей среды назвала сделку "грязной" и заявила, что никаких денег Берлин американцам не предлагал.