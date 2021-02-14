В Москве 14 февраля появилась станция метро "Влюблино"

На всех станциях сегодня царит "атмосфера любви"

Об этом сообщил Дептранс Москвы. Так, "Люблино" в честь Дня святого Валентина превратилась во "Влюблино", говорится в телеграм-канале департамента.



Отмечается, что с помощью приложения "Метро Москвы" пассажиры могут легко найти самый удобный маршрут до романтичной станции "Влюблино". Правильную дверь можно найти по специальным указателям.

В понедельник, 15 февраля, пассажиров московского метрополитена ждет еще один сюрприз. На станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.