В Москве 14 февраля появилась станция метро "Влюблино"

В Москве 14 февраля появилась станция метро "Влюблино"
Фото: https://t.me/DtRoad
На всех станциях сегодня царит "атмосфера любви"

Об этом сообщил Дептранс Москвы. Так, "Люблино" в честь Дня святого Валентина превратилась во "Влюблино", говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что с помощью приложения "Метро Москвы" пассажиры могут легко найти самый удобный маршрут до романтичной станции "Влюблино". Правильную дверь можно найти по специальным указателям.

В понедельник, 15 февраля, пассажиров московского метрополитена ждет еще один сюрприз. На станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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