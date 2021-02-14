В Москве 14 февраля появилась станция метро "Влюблино"

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Об этом сообщил
Дептранс Москвы. Так, "Люблино" в честь Дня святого Валентина превратилась во "Влюблино",
говорится в телеграм-канале департамента.
Отмечается, что с помощью приложения "Метро Москвы" пассажиры могут легко найти самый удобный маршрут до романтичной станции "Влюблино". Правильную дверь можно найти по специальным указателям.
В понедельник, 15 февраля, пассажиров московского метрополитена ждет еще один сюрприз. На станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.
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