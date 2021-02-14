Исправить ситуацию можно легко и просто

Пересоленные блюда – это не только не очень вкусно, но и вредно. Если вам кажется, что пересоленную еду можно только выкидывать, то не спешите этого делать, потому что спасти еду можно легко и просто.

Добавьте воды

Исправить ситуацию можно, если добавить немного чистой воды. Добавляйте постепенно – по 2-4 столовых ложки. Доведите блюдо кипения, попробуйте. Если соли по-прежнему много, тогда можно добавить еще немного воды и опять прокипятить. Этот метод спасет соуса и подливок, а вот исправлять суп таким способом не рекомендуется.

Промойте под водой

Овощи, крупы, макароны можно промыть под проточной водой, чтобы уменьшить вкус соли. Либо можно повторно залить их водой и довести до кипения.

Добавьте что-то кислое

Блюда из мяса и рыбы можно исправить с помощью лимонной кислоты, горчицы или уксуса. Однако делать это нужно очень внимательно, чтобы не испортить еду еще больше.

Добавьте что-то сладкое

Пересоленный суп можно сделать вкуснее, добавив в него сахар или мед. Также лишнюю соль помогут впитать сладкие овощи, например, морковь.

Добавьте что-то жирное

Пересолили гуляш, суп или соус? Тогда добавьте немного жирных сливок, сметаны или кокосового молока. Эти ингредиенты помогут сбалансировать вкус.

Дополните пресным гарниром

Если вы понимаете, что блюдо уже никак не исправить, тогда можно разбавить его с помощью пресного гарнира. Например, несоленым картофельным пюре или кашей из круп.

Переработайте испорченные продукты

Из пересоленного мяса и рыбы можно сделать отличную начинку для пирога, добавив к ним, например, овощи или крупы, которые сбалансируют вкус.



Разбавьте блюдо овощами или крупами

Пересоленный фарш, например, можно исправить с помощью тертого сырого картофеля, лука или риса. В блюда из мяса или рыбы можно добавить сырые овощи и потушить. Тогда гарнир впитает часть соли, нормализовав вкус.



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