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Многие не могут представить свою жизнь без кофе. Для кого-то, например, утренняя чашка бодрящего напитка – целый ритуал. Однако злоупотребление кофе приводит к появлению зависимости и проблемам со здоровьем. Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день, чтобы не навредить себе.
В беседе с RT диетолог Нурия Дианова рассказала, что от кофе все-таки может появляться зависимость, которая негативно сказывается на работе нервной системы. Именно поэтому нужно употреблять не более двух чашек в день.
Также напиток лучше употреблять во время приема пищи. Например, утренний кофе лучше совмещать с завтраком, потому что иначе это может нарушить работу ЖКТ.
К слову, иногда люди пьют кофе не ради кофеина, а ради аромата и вкуса.
"Многих бодрит именно аромат за счет тех компонентов, которые есть в зернах. Они сохраняются, но только в ближайшие 20-30 минут после приготовления самого напитка, поэтому варить нужно кофе столько, сколько нужно в идеале, не варить на длительный срок",
– объяснила эксперт.
Вторую чашку лучше принимать во время обеда, потому что в именно в этот момент происходит снижение работоспособности. И опять-таки важно чем-то заедать кофе, чтобы не было изжоги.
А вот за шесть часов до сна кофе лучше не пить, потому что это негативно влияет на сон. Врач также добавила, что злоупотреблять кофе детям и беременным женщинам не стоит.
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