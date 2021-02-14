Какой будет весна в Москве: синоптики дали прогноз

Потепления придется ждать дольше обычного

По оценке эксперта, март будет холоднее, чем положено. Прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что климатическая весна обычно наступает 27 марта. Однако в 2021 году она может задержаться.

"…март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на 1—4 °С холоднее нормы",

отметил он в разговоре с РИА Новости.

Тишковец также не исключает, что и начало апреля будет прохладнее, чем обычно. Снег в Москве, по предварительной оценке, сойдет не раньше 15 апреля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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