Какой будет весна в Москве: синоптики дали прогноз

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По оценке эксперта,
март будет холоднее, чем положено. Прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец. Он отметил, что климатическая весна обычно наступает 27
марта. Однако в 2021 году она может задержаться.
"…март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на 1—4 °С холоднее нормы",
– отметил он в разговоре с РИА Новости.
Тишковец также не исключает, что и начало апреля будет прохладнее, чем обычно. Снег в Москве, по предварительной оценке, сойдет не раньше 15 апреля.
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