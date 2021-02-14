Что не стоит дарить на 23 февраля

Что не стоит дарить на 23 февраля
Фото: pixabay.com
Список подарков, которым мужчина не обрадуется

Часто женщины обижаются, если на 8 Марта получают в подарок, к примеру, сковородку. Мужчины же в ответ припоминают пену для бритья и носки на 23 февраля. Так что же не стоит дарить представителям сильного пола, чтобы не получить соответствующий презент? Небольшой список в преддверии праздника для читательниц "Утро.ру".

  1. Как мы уже отметили выше, от идеи подарить носки лучше отказаться. Это самый заурядный предмет гардероба, поэтому не исключено, что мужчина не впечатлится и даже обидится.
  2. Пена или гель для бритья, бритва и прочее – такие вещи тоже не очень годятся для подарка.
  3. Нижнее белье. Трусы и майки лучше внести в список покупок при очередном забеге по магазинам. Преподносить их на праздник, как нечто особенное, не стоит. Кроме того, дарить мужу трусы – это плохая примета, говорят суеверные люди. Так можно подтолкнуть к измене.
  4. Часы. Такой подарок тоже считается дурным знаком, как говорят китайцы, это может привести к ссоре или даже приблизить смерть.
  5. Галстук. По приметам, если вы дарите его мужу или возлюбленному, это приведет к скорой разлуке.

Об интересных вариантах подарков на 23 февраля "Утро.ру" писало ранее. Загляните в наш список, возможно, вы найдете для себя что-то подходящее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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