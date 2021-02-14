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Часто женщины
обижаются, если на 8 Марта получают в подарок, к примеру, сковородку. Мужчины
же в ответ припоминают пену для бритья и носки на 23 февраля. Так что же не
стоит дарить представителям сильного пола, чтобы не получить соответствующий
презент? Небольшой список в преддверии праздника для читательниц "Утро.ру".
Об интересных вариантах подарков на 23 февраля "Утро.ру" писало ранее. Загляните в наш список, возможно, вы найдете для себя что-то подходящее.
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