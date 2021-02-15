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Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами рейтинга российских регионов по качеству жизни. Замыкают тройку лидеров Татарстан и Белгородская область.
Рейтинг почти не изменился с прошлого года. Правда, среди замыкающих списка появилось Забайкалье, которое заменило собой Еврейскую автономную область, пишет РИА "Новости". Также низкий уровень жизни в Тыве и Карачаево-Черкесской Республике, отмечает RT.
При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, разбитых на 11 групп, сообщает телеканал "360". Учитывалась демографическая ситуация в регионе, экология, уровень образования, доходов, занятость населения.
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