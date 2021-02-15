Неделя будет благоприятной для большинства садовых работ

В феврале необходимо начать подготовку рассады овощных и цветочных культур. Чтобы растения были здоровыми и крепкими лучше всего высаживать рассаду в урожайные дни. Какие дни будут более благоприятными для посева на второй неделе февраля – с 15 по 21 число – расскажет "Утро.ру".

Всю неделю Луна будет растущей. В целом, эти дни будут благоприятными для практически любых садово-огородных занятий. Исключения составят понедельник 15 февраля и вторник 16 февраля – в эти дни будет нежелательно проращивать семена, пересаживать, пикировать и пасынковать растения. Также в субботу и воскресенье лучше избегать обильного полива.

Понедельник-вторник

15 и 16 февраля не следует заниматься посевом овощных культур. Самыми благоприятными работами будет пересадка салата, шпината, укропа, петрушки, пекинской капусты, сельдерея и редиски. Можно заняться прореживанием всходов, рыхлением.

Среда-четверг-пятница

17, 18 и 19 февраля будут хорошими днями, чтобы заняться посевом ранней белокочанной и цветной капусты, брокколи для открытого грунта. Хорошо пойдет посев шпината, салата, сельдерея, помидоров, огурцов, перца, баклажана, предназначенных для выращивания в теплице.

Для цветоводов три дня будут хорошими, чтобы посадить однолетники и многолетники.

Суббота-воскресенье

Последние дни недели, 20 и 21 февраля, лучше посвятить посеву укропа, петрушки, цветной капусты, лука-порея для открытого грунта. Дни не подойдут для посева редиса и морковки. Разрешены работы по борьбе с вредителями, прополки и рыхление почвы.

Цветоводы могут заняться посадкой ампельных и вьющихся растений. Также в эти дни не рекомендуется обильный полив.