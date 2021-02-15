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Девять генералов Росгвардии ушли в отставку в результате расследования уголовного дела бывшего заместителя директора по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Выяснилось, что Милейко незаконно получил нежилое имущество в Подмосковье, в котором его супруга открыла свой салон красоты. Не исключено, что начальник может быть связан с махинациями, связанными с поставками обмундирования для гвардейцев.
Необходимо отметить, что карьера Милейко тесно связана с деятельностью бывшего замглавы службы Сергея Меликова, который во многом и определял кадровую политику Росгвардии. При получении работы важную роль играли личные знакомства.
Вслед за уходом экс-заместителя нынешнего врио главы Дагестана последовали еще несколько увольнений, пишет "Коммерсант". В частности, речь идет о лидере оперативного управления Николае Косяченко, начальнике разведуправления генерал-лейтенанте Казимире Боташеве, главе организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенанте Павле Бобкове. Также рапорт об уходе написали Алексей Беляков, Николай Рябчиков, Александр Елин, Вячеслав Савкин, Александр Школьников и Владимир Васяк.
В самой службе комментировать уход сразу нескольких генералов отказались, подчеркнув, что решения об увольнениях столь высокого уровня принимает президент РФ.
Но если верить неофициальным источникам, ряд увольнений все-таки состоялся. Однако часть из них была связана с выслугой лет и уходом на пенсию, другие – с сокращением генеральских должностей.
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