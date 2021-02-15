Луна пройдет у самого Марса: как событие повлияет на жителей Земли

Луна пройдет у самого Марса: как событие повлияет на жителей Земли
Фото:Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
За небесным явлением можно будет наблюдать из России

Через несколько дней Луна сблизится с Марсом. Этот момент способен оказать определенное влияние на состояние людей.

Небесное явление произойдет в ночь на пятницу, 19 февраля. Россиянам предстоит увидеть его, но не у всех получится хорошо рассмотреть. Удобнее всего наблюдать будет из Башкирии.

Луна окажется невысоко над горизонтом в 01:48 по местному (23:48 по московскому) времени. Марс попадет туда же в 02:47 (00:47), уточняет планетарий Уфы.

Красная планета расположится над спутником Земли и будет похожа на яркую желтую звезду. Оба застынут в знаке Овна. 

По мнению астрологов, такой момент уникален. Ведь Марс тем самым подходит близко к Земле, что случается раз в 13 – 15 лет.  В это время его влияние на жителей нашей планеты возрастает.

В отношениях людей преодладают эмоции, возможны острые конфликты. Хорошо, когда такое случается поздно ночью, когда все спят время спят. Однако не исключено, что сны будут очень беспокойными.

В январе сообщалось о другом сближении – три астероида пролетали недалеко от Земли. Такое небесное явление способно оказывать негативное влияние на жизнь и здоровье людей.

Полина ДОРОЖКИНА

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