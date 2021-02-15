Чиновнику рекомендовали скрыться

После убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году в опасности оказался нынешний глава "Сбера" Герман Греф. Об этом он сам рассказал в документальном фильме "Крепость".

Греф, занимавший в середине 1990х должность в комитете мэрии Санкт-Петербурга по управлению городским имуществом, вспоминает, что обстановка в то время в Северной столице была "очень криминальная".

"Мне сказали: "Тебе лучше уезжать",

– рассказал Греф, пояснив, что после покушения на Маневича коллеги "побаивались" и за его жизнь. При этом сам он угрозы не чувствовал и переезжать не хотел, передает "Царьград".

Заместитель главы Санкт-Петербурга Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом. Его убили 18 августа 1997 года на Невском проспекте.

Премьера фильма "Крепость" об Алексее Кудрине запланирована на 24 февраля.