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После убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году в опасности оказался нынешний глава "Сбера" Герман Греф. Об этом он сам рассказал в документальном фильме "Крепость".
Греф, занимавший в середине 1990х должность в комитете мэрии Санкт-Петербурга по управлению городским имуществом, вспоминает, что обстановка в то время в Северной столице была "очень криминальная".
"Мне сказали: "Тебе лучше уезжать",
– рассказал Греф, пояснив, что после покушения на Маневича коллеги "побаивались" и за его жизнь. При этом сам он угрозы не чувствовал и переезжать не хотел, передает "Царьград".
Заместитель главы Санкт-Петербурга Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом. Его убили 18 августа 1997 года на Невском проспекте.
Премьера фильма "Крепость" об Алексее Кудрине запланирована на 24 февраля.
Принадлежность островов не обсуждается