Укрепление рубля, которое можно было наблюдать на протяжении почти полутора недель, одномоментно прервалось в минувшую пятницу. К полудню последнего рабочего дня недели курс доллара с расчетами "завтра" подскочил на 80 копеек до 74,4075 рубля, а евро до 90,06 рубля, прибавив в моменте 70 копеек.

Лавров погорячился?

В качестве едва ли не главной причины, приведшей к обвалу курса рубля в конце прошлой недели, аналитики называют заявление главы российского МИД Сергея Лаврова. Напомним, что в интервью программе "Соловьев Live" в одной из своих фраз министр иностранных дел сообщил, что хотя Россия и не хотела бы оказаться в мировой изоляции, ей нужно "быть готовой" к разрыву отношений с ЕС. По этому, по словам Лаврова, если последуют новые "санкции, создающие риски для экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", такой разрыв может иметь место. "Исходим из того, что мы готовы", — сказал Лавров, отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева.

Высказывание главы МИД РФ вызвало самую бурную реакцию на валютном рынке, приведшую к падению курса рубля.

"Просадка связана с заявлением Сергея Лаврова, который сказал, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом", – резюмировал президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

Действительно, слова российского министра вызвали удивление и настороженность в самом ЕС. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе, Германия считает обескураживающими слова Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Европейским союзом в случае введения очередного пакета санкций против Москвы. "Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны", – отметила Андреа Зассе. При этом она поспешила напомнить о выступлении главы МИД Германии Хайко Мааса, не исключившего новых антироссийских санкций, но подчеркнувшего важность диалога с Москвой.

Очевидно, осознав, что министр иностранных дел в своем ответе Соловьеву несколько переборщил, или его слова оказались вырванными из контекста, МИД РФ поспешил сгладить напряжение, протрактовав слова Лаврова прямо противоположенным образом.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

С аналогичным заявлением выступил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, смысл заявлений главы МИДа был искажен, на самом же деле речь шла о том, что Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом, а не разрушать их. Однако в случае, если Брюссель начнет вводить санкции, Москва будет готова к разрыву связей.

Объяснения официальных лиц, похоже, успокоили участников рынка, и рублю удалось несколько "приподнять голову".

Что будет с рублем?

Точного ответа на этот вопрос не даст сегодня ни один здравомыслящий аналитик. Ситуация минувшей пятницы продемонстрировала, что курс российской валюты может реагировать на события, предсказать которые просто невозможно.



Впрочем, судьбу рубля в конце прошлой недели определяли не только "многозначительные" эскапады российского министра иностранных дел. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, на динамике рубля 12 февраля отразилось сразу несколько факторов.

"Во-первых, это усиление санкционной риторики со стороны ЕС в отношении России, и конечно же ответ российского МИДа, – сказал "Утру.ру" Артем Деев. – Во-вторых, общее снижение позитива на мировых биржах также отразилось на рубле – у инвесторов стало меньше позитива, больше информации о глубине глобальной рецессии, потому интерес к рисковым активам (и рублевым в том числе) снижается. Третий, и самый главный на сегодня фактор, – это котировки нефти, которые перешли к снижению. Причина – в опубликованных прогнозах по спросу на нефть в этом году от ОПЕК и МЭА. Обе организации снизили свои прогнозы потребления нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Общий уровень спроса на нефть в мировом масштабе в этом году прогнозируется на 4-5% меньше, чем в 2019 году, когда спрос составлял 99,98 млн баррелей в сутки".

Что же касается прогнозов курса рубля на февраль, то по мнению Деева, в этот период рубль будет находиться под давлением тех же факторов, что и раньше: динамика пандемии, масштабы массовой вакцинации, общий внешний фон (санкции и риторика). По-прежнему будут важны цены на нефть, которые могут закрепиться на уровне 58-60 долларов за баррель до следующего заседания ОПЕК+ в марте. Вероятнее всего, что при таком раскладе курс доллара составит 74-76 рублей, евро – 90-91 рубль.