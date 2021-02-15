Мишустин убрал с должности заместителя главы Минфина

Премьер подписал соответствующее распоряжение

Андрея Круглова, занимавшего должность заместителя министра финансов России с мая 2019 года, сократили. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин еще 12 февраля, однако опубликовали его только сегодня. 

Сообщается, что Круглова лишили должности из-за сокращения. 

До должности замминистра финансов чиновник был начальником финансово-экономического департамента "Газпрома". 

Слухи о том, что Андрея Круглова собираются лишить должности появились еще на прошлой неделе. 

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

новости партнеров

Из Росгвардии после крупного скандала уволились сразу 9 генералов

За отставкой одного высшего офицера последовали еще несколько

Греф рассказал об угрозах после убийства в Петербурге

Чиновнику рекомендовали скрыться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей