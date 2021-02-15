Премьер подписал соответствующее распоряжение

Андрея Круглова, занимавшего должность заместителя министра финансов России с мая 2019 года, сократили. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин еще 12 февраля, однако опубликовали его только сегодня.

Сообщается, что Круглова лишили должности из-за сокращения.

До должности замминистра финансов чиновник был начальником финансово-экономического департамента "Газпрома".

Слухи о том, что Андрея Круглова собираются лишить должности появились еще на прошлой неделе.