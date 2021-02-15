С водой в Крыму произошла новая проблема - видео

С водой в Крыму произошла новая проблема - видео
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из кранов начала течь голубая вода

Несколько дней назад жители Симферополя стали жаловаться, что из крана течет "шоколадная" вода. В социальных сетях народ начал публиковать отчеты. До этого вода не поступала в дома несколько часов. 

Предположительно, грязная вода пошла из кранов из-за запуска нового магистрального водовода Веселое-Дзержинское. Людей предупреждали, что на время ее качество может ухудшиться, поскольку Симферополь и близлежайшие районы переводят на водоснабжение из артезианских скважин. 

Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что причина поступления "шоколадной" воды в дома крымчан связана с недобросовестным подрядчиком, передает "Вести. Крым". 

Однако не успела ситуация с водой наладится, жители Симферополя столкнулись с новой проблемой. Публикации уже с "голубой" водой появились в соцсетях. 

"Скорее всего в кран поступает вода из неправильно подключенной бытовой техники, в которой сломан или отсутствует обратный клапан", – прокомментировали ситуацию в ГУП РК "Вода Крыма", сообщает "Крым 24". 

После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала жители полуострова оказались в крайне затруднительной ситуации из-за дефицита воды в регионе. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что пока поводов для оптимизма нет. 

Роман ИГНАТОВ

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