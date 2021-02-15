Температура опустится до минус 27 градусов

Жителей столичного региона ожидают морозы, которые могут стать самыми суровыми за эту зиму.

Уже в ближайшие дни столбик термометров может опуститься до минус 26 градусов, пишет РИА "Новости". Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что предстоящая неделя будет почти без осадков. Небольшой снегопад ожидается в среду, 17-го числа, когда в столицу накроет циклон с Кольского полуострова.

В ночь с понедельника на вторник температура может упасть до минус 26 градусов в Москве, до минус 27 – в области. Днем потеплеет до минус 15 градусов. Также возможно усиление ветра до 12-14 метров в секунду.

А вот в среду ожидается потепление. Ночью температура опустится до минус 16, днем – до минус 15, что считается нормальной температурой в феврале.

В ближе к выходным вновь похолодает, однако снег не ожидается. В четверг и пятницу днем в Москве ожидается до 21 градуса мороза, ночью – до минус 27, что является значительным отклонением от климатической нормы.

Напомним, что до этого столичный регион буквально засыпало снегом. Снегопад, который уже назвали рекордным, продлился несколько дней. Согласно оценкам, выпало около 80% нормы месячных осадков.