"Молодежка ОФН" помогла медикам преодолеть последствия снегопада в Москве

Молодые люди проявили полезную инициативу в сложное время

Активисты "Молодежки ОНФ" помогли убрать снег на территории московской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова.

В минувший выходной на город обрушилось колоссальное количество осадков. К складам, где хранятся необходимые врачам расходные материалы, было не добраться. Узнав об этом, ребята отменили личные планы на вечер Дня влюбленных 14 февраля.

"Мы с мужиками лопаты взяли и отправились на помощь больнице",

– рассказал один из активистов. Ролик, на котором видно, сколько снега во дворе больницы, опубликован на странице организации "ВКонтакте". В комментарии сообщается, что работа будет продолжена и в понедельник, 15 февраля.

"Достойно", "Молодцы", "Ребята не ждут перемен, а их творят", – отметили пользователи в комментариях.

Сотрудник хозяйственного отдела больницы №67 Алексей Никонов поблагодарил активистов за помощь, а представитель Центрального штаба ОНФ Игорь Костюкевич призвал всех "взять лопаты и поработать", а не "сидеть на диване с гаджетом".