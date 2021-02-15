Судебный процесс в Чечне негативно отразится на дальнейшей судьбе отечественной прессы

Громадную сумму компенсации морального вреда взыскали в республике с URA.RU. Она составляет 15 млн рублей. Адвокаты издания подали апелляцию. Окончательное решение через три дня примет Верховный суд.

Если оно окажется не в пользу СМИ, то ему придется выплатить названные деньги. Их получит сын экс-главы чеченского Пенсионного фонда – бывший прокурор Мурат Залзаев. Это отразится на дальнейшей судьбе отечественной прессы. В России смогут закрыть любое средство массовой информации, так как подобная сумма компенсации приведет к его банкротству.

Все началось с опубликованного в сообщения о смертельной аварии в Грозном. О ней СМИ написало, ссылаясь на данные телеграм-канала Mash и RT, опирающегося на сведения управления МЧС Чечни. Как выяснилось по ходу расследования, Залзаев не был виноват в ДТП.

Он подал иск в суд с требованием к изданию выплатить ему 24 млн руб. морального вреда – по 60 тыс. за каждый из 339 дней, пока новость была на сайте. При этом в публикации не утверждалось о вине бывшего прокурора. Там только говорилось об участниках произошедшего, напоминает URA.RU.