Вячеслав Фетисов избран председателем центрального совета Всероссийского общества охраны природы

Новый состав организации был представлен в Общественной палате РФ

Защита окружающей среды и взаимодействие в этом направлении с международными партнерами – вот важнейшая задача Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Об этом заявил Вячеслав Фетисов, избранный председателем центрального совета организации.

"ВООП была первой организацией СССР, которая представляла позицию Союза на международном уровне. Поэтому сейчас одна из важных задач общества – возвращение в международное экологическое сообщество, продолжение взаимодействия с партнерами и продвижение позиции РФ в сфере охраны окружающей среды",

– заявил Вячеслав Фетисов.

В новый состав центрсовета ВООП, который был избран накануне на XVIII внеочередном съезде Всероссийского общества охраны природы, помимо прославленного хоккеиста, вошла глава Комиссии ОП РФ по экологии и окружающей среде Елена Шаройкина – она стала ответственным секретарем центрального совета ВООП. Зампредседателя центрального совета ВООП избран директор ФГБУ ВНИИ “Экология” Иван Стариков. Членами совета также стали волонтер-эколог Юля Каримова, космонавт, Герой России Федор Юрчихин, юрист, разработчик Концепции расширенной ответственности производителя (РОП) Андрей Шаповалов.