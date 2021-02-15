В Кремле отреагировали на предложение Маска к Путину

В Кремле отреагировали на предложение Маска к Путину
Илон Маск. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента назвал желание предпринимателя "интересным"

В Кремле отреагировали на предложение Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в набирающей популярность социальной сети Clubhouse. 

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера нет социальных сетей, имея ввиду, что лично он их не ведет, однако предложение американского предпринимателя их заинтересовало, пишет РИА "Новости". 

"Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", 

– заключил Песков. 

Напомним, что вчера миллиардер обратился к Владимиру Путину в "Твиттере", отметив его официальный аккаунт. Маск предложил президенту России поговорить в социальной сети Clubhouse. Свое обращение предприниматель опубликовал на двух языках. В первом твите миллиардер на английском языке предложил Путину присоединиться к разговору. 

"Кремль, не желаете ли присоединиться к беседе в Clubhouse?", – написал бизнесмен. 

Затем Илон Маск перешел на русский язык и добавил, что для него было бы большой честью поговорить с Владимиром Путиным лично. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость143780
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Возможно Маск ориентируется на политическую деятельность. А может просто реклама соц. сети. Генри Форд когда то чуть не стал президентом, отговорили.
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