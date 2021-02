В Кремле отреагировали на предложение Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера нет социальных сетей, имея ввиду, что лично он их не ведет, однако предложение американского предпринимателя их заинтересовало, пишет РИА "Новости".

"Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать",

– заключил Песков.

Напомним, что вчера миллиардер обратился к Владимиру Путину в "Твиттере", отметив его официальный аккаунт. Маск предложил президенту России поговорить в социальной сети Clubhouse. Свое обращение предприниматель опубликовал на двух языках. В первом твите миллиардер на английском языке предложил Путину присоединиться к разговору.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?