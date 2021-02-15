Выращиваем рассаду: что нельзя делать при раннем посеве семян

Выращиваем рассаду: что нельзя делать при раннем посеве семян
Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/www.globallookpress.com
Растениям необходимо обеспечить подходящую температуру и качественный грунт

Опытные огородники начинают готовиться к дачному сезону уже сейчас, в феврале, ведь некоторые культуры лучше сеять заранее. Болгарский перец, репчатый лук, брокколи и многие другие овощи порадуют богатым урожаем, если не допустить ошибок при выращивании рассады.

Ошибки при посеве семян на рассаду

Чтобы ростки взошли крепкими и здоровыми, необходимо учитывать некоторые нюансы. В первую очередь – подобрать качественный грунт. В почве не должно быть болезней и вредителей, поэтому лучше покупать ее в магазине. Грунт, взятый на даче, необходимо обязательно обеззаразить, а впоследствии – удобрить.

Семена нужно обязательно поливать, но и слишком влажная почва помешает им взойти, поэтому важно избегать переливов. Можно распылять воду с помощью пульверизатора и затем накрывать рассаду пленкой. Главное – не забывать о проветривании. Убирать пленку или крышку необходимо на два часа в день.

Еще одна распространенная ошибка при выращивании семян – низкая температура в помещении. В комнате должно быть не прохладнее +22℃, иначе появления первых ростков придется ждать неделями.

Как правильно поливать рассаду после всхода семян – в материале "Утро.ру".

Фоторепортаж
Начинать с февраля: каким растениям необходим ранний посев
Фото: imagebroker/Arco Images / Larsse/www.globallookpress.com Фото: imagebroker/ulrich niehoff/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Ottfried Schreiter/www.globallookpress.com Фото: imagebroker/Gerda Vollmeyer/www.globallookpress.com Фото: imagebroker/Arco Images / Larsse/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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