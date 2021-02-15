Парламентарий раскритиковал информационную политику ФРГ, которая блокирует все факты в инциденте с блогером из РФ

Правительство Германии продолжает скрывать и блокировать информацию по делу скандального российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление сделал немецкий депутат, член международного комитета Бундестага Антон Фризен.



По словам парламентария, позиция немецкого правительства абсурдна. Фризен отметил, что несколько лиц просто так въезжают на территорию Германии вместе с человеком, отравленным, по мнению Берлина, крайне опасным и токсичным нервно-паралитическим веществом.

Он также указал, что в этом случае на одежде Навального также должны были иметься следы яда. Однако позиция Берлина находится вне здравого смысла – особенно в вопросе о безопасности транспортировки столь опасных предметов. У Берлина поинтересовались, правильно ли были перевезены эти вещи:

"Федеральное правительство ответило, что им это не интересно", - сообщил депутат.

Таким образом, считает Фризен, вся инфополитика Берлина сводится к ограничению данных по делу о Навальном в виде блокировок, замалчиваний и сокрытий данных. В ответ на просьбу российской стороны предоставить правовую помощь ФРГ отказала под предлогом "секретности", передает РИА "Новости".

Как отмечает источник, ранее Берлин заявил в официальном ответе на запрос "Альтернативы для Германии", что кабинет министров не осведомлен о мерах безопасности, предпринятых в Charite. Также федеральное правительство не стало давать ответ на вопросы о предметах, на которых якобы обнаружили следы "Новичка".

Один из разработчиков токсина ранее рассказал об одной из вероятных причин "отравления" блогера.