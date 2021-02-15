В ряде городов в море сбрасывают канализационные отходы

Власти Крыма разбираются с проблемой сброса канализационных отходов в сточные воды. С начала прошлого года было проведено 653 проверки. 16 нарушений из 33 – это наибольшее количество – выявили в Алуште. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

По его словам, причиненный ущерб оценивается в 47,3 млн рублей. Виновных пообещали наказать. Они выплатят штраф в размере 647,5 тыс. рублей.

Помимо Алушты сбросы в 2020 году также зафиксировали в Феодосии, Ялте, Судаке, Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском, Кировском и Нижнегорском районах. Слова Нараева с заседания оперативного штаба по проблемам водоснабжения приводит "Крым. Реалии".

Тем временем жители Крыма продолжают страдать от нехватки воды. В конце прошлого года пересох ряд рек, в том числе в Алуште. Ситуация не улучшилась и в январе, несмотря на то, что зима в регионе обычно сопровождается большим количеством осадков.

А на днях в Крыму произошла новая неприятность с водой.