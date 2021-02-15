"Зеленая Альтернатива" планирует вступить в Европейскую партию зеленых

Члены объединения уже отправили в экоальянс все необходимые документы

"Зеленая Альтернатива" ("ЗА!") подала заявку на вступление в Европейскую партию зеленых (ЕПЗ) – "European greens". Данное решение нацелено на сплочение экологических сил на международном уровне.

Напомним, "European greens" – это политическая партия, принимающая активное участие в жизни Европейского Союза. 67 ее членов входят в состав фракции Европарламента. В ЕПЗ числятся партии из 30 государств, в качестве наблюдателей действуют экологи из 10 стран.

Представители "Зеленой Альтернативы" уже направили письмо начальнику отдела политики, стратегии и развития "European greens" Весне Юсуп, в котором выразили желание вступить в их ряды. На днях члены европейского экоальянса прислали запрос на сбор всей необходимой информации, касающейся "ЗА!".

"Зеленая Альтернатива" собрала базовый комплект документов и сегодня, 15 февраля, отправила его в ЕПЗ. Остается надеяться, что российские экологи смогут стать полноценными членами Европарламента. Ведь на повестке стоит очень актуальная и важная задача – способствовать улучшению климатической обстановки.

Цель "ЗА!" – консолидировать усилия разных стран в борьбе за здоровье планеты. Поэтому о разделении экологии на "свою" и "чужую" не может быть и речи.