"Зеленая Альтернатива" планирует вступить в Европейскую партию зеленых

Члены объединения уже отправили в экоальянс все необходимые документы

"Зеленая Альтернатива" ("ЗА!") подала заявку на вступление в Европейскую партию зеленых (ЕПЗ) – "European greens". Данное решение нацелено на сплочение экологических сил на международном уровне.

Напомним, "European greens" – это политическая партия, принимающая активное участие в жизни Европейского Союза. 67 ее членов входят в состав фракции Европарламента. В ЕПЗ числятся партии из 30 государств, в качестве наблюдателей действуют экологи из 10 стран.

Представители "Зеленой Альтернативы" уже направили письмо начальнику отдела политики, стратегии и развития "European greens" Весне Юсуп, в котором выразили желание вступить в их ряды. На днях члены европейского экоальянса прислали запрос на сбор всей необходимой информации, касающейся "ЗА!".

"Зеленая Альтернатива" собрала базовый комплект документов и сегодня, 15 февраля, отправила его в ЕПЗ. Остается надеяться, что российские экологи смогут стать полноценными членами Европарламента. Ведь на повестке стоит очень актуальная и важная задача – способствовать улучшению климатической обстановки.

Цель "ЗА!" – консолидировать усилия разных стран в борьбе за здоровье планеты. Поэтому о разделении экологии на "свою" и "чужую" не может быть и речи. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США согласны на уступки по "Северному потоку - 2"

Вашингтон и Берлин назначили срок переговоров по газопроводу

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей