Соловьева заблокировали в популярной соцсети

Соловьева заблокировали в популярной соцсети
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Российский телеведущий пожаловался на несоблюдение принципа свободы слова

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что его аккаунт подвергся блокировке в популярной социальной сети Clubhouse. После инцидента журналист решил обратиться в службу технической поддержки площадки.

Ведущий прикрепил в качестве доказательства в своем телеграм-канале скриншот, в описании которого заявил, что администраторы популярного интернет-приложения "испугались" его появления.

По словам Соловьева, произошедший случай демонстрирует несоблюдение принципа свободы слова на указанной интернет-площадке.

Позднее он заявил в интервью РИА "Новости", что не имеет предположений о причинах произошедшей блокировки личного аккаунта.

"Это показывает, что площадка, по крайней мере, легко манипулируется разными "биониклами", – приводит агентство заявление российского телеведущего.

Ранее Соловьев раскритиковал украинского ведущего Дмитрия Гордона за призыв к блокировке оппозиционных телеканалов.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость134263
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Один Соловьев уделал вес этот извращенный Запад выходит ? - Позорники ! Крыть им не чем ,так просто рот заткнем мол ! Правда то им их бестыжие зенки колет ....
Гость Изольда Голопупенко
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Грамотей, сделано , а не Зделано . не лезь в клуб нормальных . Разбираешься в помёте , вот и пережёвывай. Туда же.
Гость145077
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Гость144229
Этот невротик Вечерний <цензура> (Соловьиный помет) путает свободу слова со свободой пропаганды. Так что зделано все правильно.
А дебилам, которые пишут "Зделано", здесь не место! <цензура> унитазы мыть в Европе, рано тебе еще писать!
Гость144229
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Этот невротик Вечерний <цензура> (Соловьиный помет) путает свободу слова со свободой пропаганды. Так что зделано все правильно.
Гость146907
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Почему не заблокируют эту сеть как в Китае? Вообще у меня симпатий к Китаю стали больше, чем к нашей стране. Могут за себя постоять.
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