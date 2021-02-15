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Известный российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что его аккаунт подвергся блокировке в популярной социальной сети Clubhouse. После инцидента журналист решил обратиться в службу технической поддержки площадки.
Ведущий прикрепил в качестве доказательства в своем телеграм-канале скриншот, в описании которого заявил, что администраторы популярного интернет-приложения "испугались" его появления.
По словам Соловьева, произошедший случай демонстрирует несоблюдение принципа свободы слова на указанной интернет-площадке.
Позднее он заявил в интервью РИА "Новости", что не имеет предположений о причинах произошедшей блокировки личного аккаунта.
"Это показывает, что площадка, по крайней мере, легко манипулируется разными "биониклами", – приводит агентство заявление российского телеведущего.
Ранее Соловьев раскритиковал украинского ведущего Дмитрия Гордона за призыв к блокировке оппозиционных телеканалов.
Министр озвучил причины произошедшего разлада