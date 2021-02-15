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Ожидается, что следующий iPhone появится осенью 2021 года. Однако уже сейчас инсайдеры раскрывают, что будет в начинке смартфона. Оказалось, что в гаджет добавят функцию, которая давно есть в телефонах с операционной системой Android.
Как пишет портал Appleinsider, речь идет о функции Always on Display, то есть отображении полезной информации на выключенном экране, например, времени, зарядки и календаря. Любопытно, что Apple еще в 2017-м снабдила iPhone возможностью показывать подобные данные, но почему-то реализовала ее только сейчас.
Как отмечает телеканал "360", компания также вернется к разблокировке экрана отпечатком пальца, и добавит пару новых фишек.
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