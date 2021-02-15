В iPhone 13 появится популярная функция смартфонов с Android

На экранах новых гаджетов будет отображаться полезная информация

Ожидается, что следующий iPhone появится осенью 2021 года. Однако уже сейчас инсайдеры раскрывают, что будет в начинке смартфона. Оказалось, что в гаджет добавят функцию, которая давно есть в телефонах с операционной системой Android.

Как пишет портал Appleinsider, речь идет о функции Always on Display, то есть отображении полезной информации на выключенном экране, например, времени, зарядки и календаря. Любопытно, что Apple еще в 2017-м снабдила iPhone возможностью показывать подобные данные, но почему-то реализовала ее только сейчас. 

Как отмечает телеканал "360", компания также вернется к разблокировке экрана отпечатком пальца, и добавит пару новых фишек. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом

Министр озвучил причины произошедшего разлада

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей