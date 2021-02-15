Семьям с детьми готовят приятные предложения

Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости разработки предложений по реализации программ предоставления льготной ипотеки для россиян в период с 2021 до 2024 год. С таким распоряжением президент выступил в ходе недавнего совещания с кабмином.

Как отмечает официальный портал главы государства, соответствующее распоряжение российский лидер отдал правительству РФ вместе с Центробанком.

Предложение по льготному ипотечному кредитованию направлено на оказание помощи семьям с детьми.