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Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости разработки предложений по реализации программ предоставления льготной ипотеки для россиян в период с 2021 до 2024 год. С таким распоряжением президент выступил в ходе недавнего совещания с кабмином.
Как отмечает официальный портал главы государства, соответствующее распоряжение российский лидер отдал правительству РФ вместе с Центробанком.
Предложение по льготному ипотечному кредитованию направлено на оказание помощи семьям с детьми.
Министр озвучил причины произошедшего разлада