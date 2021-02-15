Морозно будет в регионе еще пару дней

К выходным в Москве и Подмосковье ожидается заметное потепление. Температура воздуха достигнет отметки в -3°C.

По словам дежурного синоптика центра погоды "Фобос", предстоящая ночь скорее всего станет самой холодной за зиму, передает РИАМО. В столице ожидается около -25°C, по региону – до -28°C

В среду станет немного теплее, однако в четверг и пятницу снова ударят морозы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Что касается осадков, снег может выпасть 17 и 21 февраля. Однако сильных снегопадов больше не ожидается.