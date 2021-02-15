Пациент неожиданно рухнул на пол, сидя в приемной клиники

Житель Греции скончался спустя восемь минут после прививки от коронавируса. Ему стало плохо в приемной, врачи тут же ринулись помогать пациенту, но спасти его не удалось.

Об этом рассказал местный телеканал ERT, передает РИА "Новости". При этом мужчина умер не из-за прививки, а от аллергического шока. Врачи пришли к выводу, что случилось трагическое совпадение, приведшее к внезапной смерти.

Впрочем, точную причину определит экспертиза.