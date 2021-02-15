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Житель Греции скончался спустя восемь минут после прививки от коронавируса. Ему стало плохо в приемной, врачи тут же ринулись помогать пациенту, но спасти его не удалось.
Об этом рассказал местный телеканал ERT, передает РИА "Новости". При этом мужчина умер не из-за прививки, а от аллергического шока. Врачи пришли к выводу, что случилось трагическое совпадение, приведшее к внезапной смерти.
Впрочем, точную причину определит экспертиза.
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