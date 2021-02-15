Власти направят 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей - Мишустин

Власти направят 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей - Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/www.globallookpress.com
Средства поступят в фонд, учрежденный по распоряжению президента

Правительство России направит 10 млрд рублей на закупку необходимых медицинских препаратов в фонд, созданный по поручению главы РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал премьер Михаил Мишустин, выступая на совещании с заместителями.

Глава правительства отметил, что уже в текущем году власти всего выделят 60 миллиардов, которые будут направлены на закупку лекарств для детей, страдающих редкими и тяжелыми заболеваниями. Средства поступят в фонд помощи больным малышам, которые сформируют благодаря недавнему введению налога на высокий уровень доходов.

Мишустин напомнил, что фонд "Круг добра", учрежденный по поручению главы государства, создан для оказания помощи больным детям.

"Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами", – заявил премьер-министр.

Таким образом, обозначенная сумма станет одним из траншей в рамках запланированных расходов на лекарства в размере 60 миллиардов в 2021 году. Как отметил глава российского правительства, средства будут направлены не только на сами препараты, но и технические средства, требуемые для реабилитации.

Соответствующее распоряжение за подписью Мишустина опубликовано на официальном портале правительства РФ.

Егор МАЛКОВ

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