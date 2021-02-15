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В этом году цены на продукты и услуги отечественных компаний могут вырасти до 10%. По прогнозам экспертов, россиян ждет ускоренная инфляция – придется туже затянуть пояса.
Повышение стоимости товаров представители компаний объясняют коронавирусными мерами, ростом тарифов естественных монополий и оттоком клиентов. Доктор экономических наук Игорь Николаев отметил: российский бизнес опасается, что инфляция будет почти вдвое больше официальной. Сейчас она составляет около 5%.
Таким образом компании хотят обезопасить себя, заранее компенсировав издержки с помощью подорожания продукции. Эксперт предупредил, что роста цен в первую очередь стоит ждать в сфере продовольствия. Также в скором времени могут повыситься тарифы на транспорт, особенно такси, приводит слова руководителя ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева "Московский комсомолец". В результате россиянам придется непросто – потребуется экономить.
Основные продукты в несетевых магазинах уже подорожали на 5,4%. Среди них – гречка, мука и растительное масло.
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