"Опомнитесь": японцы потеряли всякую надежду на Курилы после слов Путина

"Опомнитесь": японцы потеряли всякую надежду на Курилы после слов Путина
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавнее заявление президента РФ об отношениях между двумя странами вызвало бурное обсуждение

В японской прессе появились статьи, где авторы проанализировали слова Владимира Путина. При этом во многих изданиях отметили, что судя по всему, Россия не отдаст Курильские острова.

На материалы бурно отреагировали пользователи Сети. Комментаторы назвали политику Японии "униженной", а позицию РФ сочли твердой. Надеяться на возвращение "северных территорий" глупо, признала часть читателей и призвала японские власти опомниться. Об этом со ссылкой на СМИ Страны восходящего солнца пишет РИА Новости.

"Путин должен защищать Конституцию своей страны! Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику",

цитирует информагентство одного из комментаторов.

"(…) Россия упорно (...) ведет свою линию, не отходя от нее ни на шаг. Никакого возврата островов! А японское правительство и СМИ все бормочут о возврате "северных территорий" (...). Опомнитесь! И трезво оцените ситуацию!" – гневно пишет другой пользователь.

Напомним, о развитии отношений Японии и РФ Путин высказался на встрече с представителями СМИ. Президент ясно дал понять, что наша страна не будет делать ничего из того, что противоречит Конституции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость147203
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Гость147082
Японцы не о том думают! Им надо думать - куда свалить с островов, которые в любой момент могут стать дном океана! В 2011 году была скромная репетиция грядущей катастрофы. Тогда все японские острова сдвинулись на 25 метров по горизонтали. Это было зафиксировано со спутников НАСА. А в следующий раз будет вертикальный сдвиг.
Прорицатели говорят что в будущем, Россия из-за гуманитарных соображений даст некую территорию, чтобы нация не погибла без отчуждения ее от территории России... Так как всем остальным окажется по фиг судьба японцев
Гость147035
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Гость143459
Только с помощью НАТО Япония сможет вернуть острова и очень быстро
А там, на Японских островах пахнет Северной Атлантикой? Сидели бы себе на своём бесснежном "севере" (NATO, кажись "севеный" союз). И грелись где-нибудь в лимитрофии, или солнечной Италии! Неужели жить наёмникам не хочется? А то, ведь чтобы потом добраться до их кладбища на Курилах родственники "невинно убиенных" будут визу у России клянчить.
Гость147203
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Гость143459
Только с помощью НАТО Япония сможет вернуть острова и очень быстро
А оно им надо?
Гость138492
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Гость143459
Только с помощью НАТО Япония сможет вернуть острова и очень быстро
И очень быстро прекратить свое существование...
крым наш
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Гость143459
Только с помощью НАТО Япония сможет вернуть острова и очень быстро
бу га га !
Гость143459
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Только с помощью НАТО Япония сможет вернуть острова и очень быстро
Гость147178
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"Японии нужно прекращать экономическую помощь России" ээээээмн, а в чем она заключается то?
Гость147082
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Японцы не о том думают! Им надо думать - куда свалить с островов, которые в любой момент могут стать дном океана! В 2011 году была скромная репетиция грядущей катастрофы. Тогда все японские острова сдвинулись на 25 метров по горизонтали. Это было зафиксировано со спутников НАСА. А в следующий раз будет вертикальный сдвиг.
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