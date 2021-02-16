Недавнее заявление президента РФ об отношениях между двумя странами вызвало бурное обсуждение

В японской прессе появились статьи, где авторы проанализировали слова Владимира Путина. При этом во многих изданиях отметили, что судя по всему, Россия не отдаст Курильские острова.



На материалы бурно отреагировали пользователи Сети. Комментаторы назвали политику Японии "униженной", а позицию РФ сочли твердой. Надеяться на возвращение "северных территорий" глупо, признала часть читателей и призвала японские власти опомниться. Об этом со ссылкой на СМИ Страны восходящего солнца пишет РИА Новости.

"Путин должен защищать Конституцию своей страны! Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику",

– цитирует информагентство одного из комментаторов.

"(…) Россия упорно (...) ведет свою линию, не отходя от нее ни на шаг. Никакого возврата островов! А японское правительство и СМИ все бормочут о возврате "северных территорий" (...). Опомнитесь! И трезво оцените ситуацию!" – гневно пишет другой пользователь.

Напомним, о развитии отношений Японии и РФ Путин высказался на встрече с представителями СМИ. Президент ясно дал понять, что наша страна не будет делать ничего из того, что противоречит Конституции.