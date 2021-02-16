Цены на популярный у россиян продукт могут резко вырасти

Цены на популярный у россиян продукт могут резко вырасти
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Производители хотят повысить стоимость продукции на 10-15%

В России могут заметно подорожать колбаса и сосиски. Сейчас производители просят у ритейлеров повысить закупочные цены в среднем на 10-15%. 

В первую очередь это связано с увеличением стоимости свинины и мяса курицы, сообщает Коммерсант". Также не стоит забывать, что себестоимость включает в себя еще и специи и другие ингредиенты, цены на которые также взлетели, уточняет "Пятый канал"

Мясопереработчики уже начали направлять свои запросы в крупные торговые сети, например, в "Ленту", "Пятерочку", "Перекресток" и другие. Производители уверяют, что в 2021 году рост цен нас мясо продолжится, в частности, стоимость говядины может взлететь на 15%, поэтому увеличение цены – единственный способ сохранить качество на прежнем уровне. 

Однако переживать пока не стоит, поскольку вероятность того, что государство пойдет на этот шаг достаточно мала. Более того, в Минсельхозе РФ отмечают, что цены на мясо в прошлом году даже снизились, добавляет URA.ru.

Напомним, что ранее стало известно, что в несетевых магазинах резко увеличилась стоимость основных продуктов питания.  Больше всего подорожали растительное масло, мука, а также майонез с гречкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость134887
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Не вижу связи между колбасой/сосисками и мясом. Смотрите лучше на сою, не зря же кабинет министров вводит с 1 февраля по 30 июня 2021 года пошлину на экспорт сои из России за пределы ЕАЭС.
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