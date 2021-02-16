При таком способе прорастут все семена

Многие огородники годами следуют одним и тем же правилам выращивания рассады. При этом нередко случается, что не все семена набухают при замачивании и прорастают при высадке в емкости с почвой. Если же бросить в одну тару несколько штучек, могут прорасти все, что тоже не слишком хорошо.

Однако есть новый – оригинальный – способ, при котором на первом этапе совсем не нужна земля. Главное его преимущество заключается в том, что семена прорастут все до одного. Сеянцы будут крепкие, их удобно рассаживать по горшочкам, и корешки почти не повреждаются. Да и грязи в начале выращивания заметно меньше.

Как нестандартно вырастить рассаду

Для этого понадобится любой плотно закрывающийся контейнер. На его дно следует положить кусочек трехслойной туалетной бумаги, смочить его теплой водой, но без излишка, и положить туда семена.

Емкость надо плотно закрыть и подписав название сорта, поставить в теплое место. Уже через несколько дней появятся семядольные листочки. Через неделю и позже стоит добавить им теплой воды. Затем – сосчитать число росточков и подготовить столько же горшочков.

Далее нужно засыпать в тару почвогрунт. В середине каждой емкости сделать углубление и опустить туда росточек. Землю вокруг него следует прижать и аккуратно полить.

Вот и все премудрости оригинального способа выращивания рассады. Богатого урожая всем!

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