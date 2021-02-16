И старые металлические емкости прослужат еще долго

Многим хозяйкам рано или поздно приходилось сталкиваться с такой проблемой, как порча выпечки из-за прилипания к форме. Однако не стоит расстраиваться, нужно всего лишь правильно смазывать поверхность, на которую выкладывается тесто, – и выпечка буквально выскочит с нее.

Тогда не придется тратиться на современные антипригарные емкости, тем более, что они быстро теряют свое главное свойство. Вам еще долго могут послужить старые металлические.

Как правильно смазывать формы для выпечки

Прежде всего надо приготовить антипригарную эмульсию. Много средств, времени и сил не потребуется – она делается мгновенно из того, что под рукой, используется экономно и долго хранится.

Состав: по 50 или по 100 г муки, растительного и топленого масла (вместь последнего можно применить кулинарный, свиной, куриный, гусиный жир, но нив коем случае не маргарин!) .

Приготовление

Топленое сливочное масло нужно положить в чашу блендера. Всыпать муку и долить растительное масло. Смешать до однородной массы. То же самое можгно сделать и в другой емкости, взбивая ингредиенты вилкой или венчиком.

Чудесное средство-помощник при выпечке хлеба, куличей, кексов и т.д. готово. Его следует поместить в подходящую тару, плотно закупорить и хранить в холодильнике, используя по необходимости. А когда закончится, приготовить новое.

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