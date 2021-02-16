Великий пост - 2021: что можно и нельзя

Великий пост - 2021: что можно и нельзя
Фото: imagebroker/thomas kroeger/www.globallookpress.com
Это будет непростое время для тех, кто выполняет определенные правила

Уже меньше месяца осталось до Великого поста. В наступившем году он начнется 15 марта и протянется до 1 мая. В нем будет два периода. Первый – в честь долгого воздержания Иисуса Христа, – как и у Мессии, продлится 40 дней, его именуют Четыредесятница. Второй намного короче – семь дней – получил звучное название Страстная седьмица. 

Пост обычно проходит перед важными христианскими праздниками. Смысл Великого поста заключается в очищении тела и души. Здесь важно не только соблюдать строгую диету, но и освободиться от зависти, обид и злости, простить недоброжелателей. 

Всем, кто будет придерживаться установленных на это время правил, придется нелегко. Требования  надо выполнять достаточно жесткие.

Как положено питаться в Великий пост

В первый день можно только воду пить. Есть в первую и последнюю неделю разрешается лишь за ужином, обедать позволено только в выходные дни. 

Все время поста в понедельник, среду и пятницу употреблять в пищу надо только холодные блюда и без подсолнечного масла. Без него же нужно питаться во вторник и четверг, но горячая еда при этом допускается.

Зато в субботы и воскресенья можно употреблять подсолнечное масло и даже выпить немного вина. А вот в последнюю неделю делать этого нельзя.

Что и когда нельзя есть в Великий пост

Все 47 дней делятся на такие, когда приняты строгие воздержания, и те, когда возможны некоторые послабления. Вообще запрещено питаться любым мясом, рыбой и продуктами из них, молоком и его производными, яйцами, в том числе тем, в состав чего они входят, -  соусами, хлебом, сладостями.

Рыбу можно отведать только 7 апреля (на Благовещение Пресвятой Богородицы), 24-го (в Лазареву субботу) и 25.04.2021 (в Вербное воскресенье).

Чем можно питаться в Великий пост

Восполнить недостаток белка из-за отсутствия продуктов животного приисхождения, помогут соя, бобовые, орехи. Сладости заменят финики, фрукты и смузи из них с медом, а также витамины и сухоффрукты. 

Кто может не соблюдать пост

Не обязательны требования для детей, пожилых людей, беременных и кормящих женщин, страдающим нарушенным обменом веществ. Не стоит поститься также больным диабетом, онкологией, имеющим проблемы с пищеварением, страдающим от дисфункции почек. А еще людям с хроническими заболеваниями, острыми респираторными инфекциями и тем, кто проходит послеоперационную реабилитацию.  

Прежде чем входить в период столь жестких ограничений, следует недели за две до него серьезно подготовиться. 

Ранее сообщалось, когда начинается Масленица в 2021 году в России. Праздник выпадает на неделю, предшествующую Великому посту, и продлится с 8 по 14 марта.

Полина ДОРОЖКИНА

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