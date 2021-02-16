Фехтовальщица пожелала некоторым соотечественникам "сдохнуть"

Олимпийская чемпионка Яна Егорян опубликовала в своих социальных сетях гневный пост, в котором призналась, что ей стыдно жить в России.

Причиной столь резкой и неожиданной реакции стало видео, на котором запечатлены умирающие от отравления собаки в Адлере. Фехтовальщица тут же обратилась к своим соотечественникам, которые в этом виновны, и пожелала им долгих мучений и скорой смерти.

"Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое? Мне стыдно, что я живу в этой стране",

– написала Егорян в своих "Инстаграм-историях".

Позже она опубликовала еще одну, сообщает Sport24. Негодующая спортсменка призналась, что ее достали "тупые посты" с едой, деревьями и селфи. Она призвала россиян "очнуться" и посмотреть на происходящее вокруг. "Это не только о предыдущем посте, а в целом", – подвела черту чемпионка.

Важно добавить, что Егорян оказывает большую поддержку приютам для бездомных животных, часто берет больных собак к себе на передержку, а потом находит им дом.

Ранее олимпийская чемпионка объяснила, почему никогда не сможет работать детским тренером.