Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Олимпийская чемпионка Яна Егорян опубликовала в своих социальных сетях гневный пост, в котором призналась, что ей стыдно жить в России.
Причиной столь резкой и неожиданной реакции стало видео, на котором запечатлены умирающие от отравления собаки в Адлере. Фехтовальщица тут же обратилась к своим соотечественникам, которые в этом виновны, и пожелала им долгих мучений и скорой смерти.
"Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое? Мне стыдно, что я живу в этой стране",
– написала Егорян в своих "Инстаграм-историях".
Позже она опубликовала еще одну, сообщает Sport24. Негодующая спортсменка призналась, что ее достали "тупые посты" с едой, деревьями и селфи. Она призвала россиян "очнуться" и посмотреть на происходящее вокруг. "Это не только о предыдущем посте, а в целом", – подвела черту чемпионка.
Важно добавить, что Егорян оказывает большую поддержку приютам для бездомных животных, часто берет больных собак к себе на передержку, а потом находит им дом.
Ранее олимпийская чемпионка объяснила, почему никогда не сможет работать детским тренером.
Министр озвучил причины произошедшего разлада
Отечественные компании активно сотрудничают с регуляторами ЕС, но не идут на диалог с властями РФ по вопросам климата