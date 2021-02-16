"Мне стыдно, что я живу в этой стране": олимпийская чемпионка - о России

"Мне стыдно, что я живу в этой стране": олимпийская чемпионка - о России
Яна Егорян. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фехтовальщица пожелала некоторым соотечественникам "сдохнуть"

Олимпийская чемпионка Яна Егорян опубликовала в своих социальных сетях гневный пост, в котором призналась, что ей стыдно жить в России. 

Причиной столь резкой и неожиданной реакции стало видео, на котором запечатлены умирающие от отравления собаки в Адлере. Фехтовальщица тут же обратилась к своим соотечественникам, которые в этом виновны, и пожелала им долгих мучений и скорой смерти. 

"Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое? Мне стыдно, что я живу в этой стране",

– написала Егорян в своих "Инстаграм-историях".

Позже она опубликовала еще одну, сообщает Sport24. Негодующая спортсменка призналась, что ее достали "тупые посты" с едой, деревьями и селфи. Она призвала россиян "очнуться" и посмотреть на происходящее вокруг. "Это не только о предыдущем посте, а в целом", – подвела черту чемпионка. 

Важно добавить, что Егорян оказывает большую поддержку приютам для бездомных животных, часто берет больных собак к себе на передержку, а потом находит им дом. 

Ранее олимпийская чемпионка объяснила, почему никогда не сможет работать детским тренером. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость145101
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Стыдно, уезжай
Гость139020
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Я лично отгонял бездомных собак от детей, которые визжали от страха. Да и владельцы набодобие этой подруги не меньше наглеют. Засрали все газоны и скверы, а попробуй этим любителям животных сделать замечание! Так они чуть ли кал собаки за шоколад принимают.
Гость144159
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А кто ее держит?
Гость Изольда Голопупенко
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Человека загрызут - головой покачают и , возможно , буркнут сочувствие. !!!!
Гость143907
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За травлю животных предусмотрена уголовная статья. При чем тут стыд за страну. Европоиды целые страны и народы уничтожают и ничего, со стыда не сгорели. А тут просто дела прокуратуры и закона.
крым наш
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Гость Тимоха
а в аррмении лучше?
а когда стаи бездомных собак нападают,это нормально
Гость142654
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Если она позволяет себе бросаться такими словами про страну(даже не про Родину),пусть уезжает.У неё ,наверняка,есть такая возможность! Собак отравила не страна(уверен есть закон,защищающий животных),а конкретные люди!А она же сразу начинает стыдится за страну.
крым наш
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Гость Тимоха
а в аррмении лучше?
туда б её отправить
Гость Тимоха
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а в аррмении лучше?
Гость141093
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До чего Путин страну довёл! И собак! :))))
В Британии на протяжении десятков лет ДЕТЕЙ (не собак!!!) ТЫСЯЧАМИ насиловали и убивали мигранты при попустительстве полиции!!
Но НИКТО не возмущался "Мне стыдно, что я живу в этой стране"!!!
Может дело не в стране, а в воспитании её граждан???
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