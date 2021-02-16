Торжество непременно пройдет

В 2021 году Парад Победы будет "однозначно". В этом заверил журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Торжество пройдет "Однозначно", ответил пресс-секретарь президента на вопрос. Однако не указал дату, когда состоится мероприятие. Возможность его проведения именно 9 Мая не подтвердил и не опроверг, так как "пока не знает", пишет РИА "Новости".

Даже в прошлом году парад проходил. Столь важный для всех россиян праздник должет быть, тем более, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, значит, не придется сдвигать такие события на потом, отметил Дммитрий Песков,

В 2020 году Россия праздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории этот праздник жители страны встречали дома.

Наземную часть парада на Красной площади, как и все остальные мероприятия на улице, отменили из-за пандемии коронавируса. Торжество проходило не в принятый день, а 24 июня, напоминает URA.RU.