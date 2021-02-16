В Кремле высказались о Параде Победы в 2021 году

Торжество непременно пройдет

В 2021 году Парад Победы будет "однозначно". В этом заверил журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Торжество пройдет "Однозначно", ответил пресс-секретарь президента на вопрос. Однако не указал дату, когда состоится мероприятие. Возможность его проведения именно 9 Мая не подтвердил и не опроверг, так как "пока не знает", пишет РИА "Новости". 

Даже в прошлом году парад проходил. Столь важный для всех россиян праздник должет быть, тем более, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, значит, не придется сдвигать такие события на потом, отметил Дммитрий Песков, 

В 2020 году Россия праздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории этот праздник жители страны встречали дома.

Наземную часть парада на Красной площади, как и все остальные мероприятия на улице, отменили из-за пандемии коронавируса. Торжество проходило не в принятый день, а 24 июня, напоминает URA.RU.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом

Министр озвучил причины произошедшего разлада

Развитые страны могут отказаться от российских углеродов

Отечественные компании активно сотрудничают с регуляторами ЕС, но не идут на диалог с властями РФ по вопросам климата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей