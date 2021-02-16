Материальной компенсации морального ущерба семья пожилого человека требовать не собирается

Ветеран Игнат Артеменко, на которого Алексей Навальный накинулся за поддержку поправок в Конституцию, чувствует себя нормально. От блогера ждет только извинений, ничего другого ни ему, ни его родственникам не надо. Об этом заявила дочь Артеменко Елена.

"Самое главное – пусть извинится, ничего не надо больше",

– подчеркнула Елена в разговоре с РИА "Новости".

Уголовное дело в отношении Навального о клевете на 94-летнего участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко было заведено в июне 2020 г. после того, как блогер показал в своем Youtube-канале видео с ветераном, заявив, что так говорят "предатели" и "продажные".

На первом заседании 5 февраля 2021 г. ветеран дистанционно участвовал в процессе, но после слов Навального ему стало плохо, пришлось вызывать скорую. Сейчас он дома, чувствует себя, по словам дочери, "с переменным успехом".

"Было два приступа, но сейчас более-менее нормально",

– рассказала Артеменко.

Во вторник, 16 февраля, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу. По решению судьи, слушания продолжатся в субботу, 20 февраля. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, подсудимому грозит штраф или принудительные работы. Вины за собой Навальный не признает.