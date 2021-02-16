Украинцев лишили возможности заработать в Крыму

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К сезонным работам на крымских пляжах будут привлекать местную молодежь вместо приезжих с Украины. Такое решение было принято на заседании Совета министров республики Крым во вторник, 16 февраля.
По словам главы Республики Сергея Аксенова, в гостиничной сфере полуострова не хватает квалифицированных кадров. Этот вопрос следует решить до 1 марта. Причем предпочтение при трудоустройстве следует отдавать не заробитчанам, а местным жителям.
"У нас много молодых людей, которые готовы заработать в сезон",
– подчеркнул Аксенов, передает РИА ФАН из Симферополя. В ответ министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что уже запланировал переговоры по поводу будущих кадров со среднеспециальными и высшими учебными заведениями.
Ранее СМИ Незалежной сообщили, что украинцев "заманивают" в Крым на работу. Как пишут "Вести.ua", молодые украинцы с удовольствием едут на полуостров, потому что дома не могут устроиться на такую зарплату.
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