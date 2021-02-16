Украинцев лишили возможности заработать в Крыму

Украинцев лишили возможности заработать в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Места заробитчан займут российские студенты

К сезонным работам на крымских пляжах будут привлекать местную молодежь вместо приезжих с Украины. Такое решение было принято на заседании Совета министров республики Крым во вторник, 16 февраля.

По словам главы Республики Сергея Аксенова, в гостиничной сфере полуострова не хватает квалифицированных кадров. Этот вопрос следует решить до 1 марта. Причем предпочтение при трудоустройстве следует отдавать не заробитчанам, а местным жителям.

"У нас много молодых людей, которые готовы заработать в сезон",

– подчеркнул Аксенов, передает РИА ФАН из Симферополя. В ответ министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что уже запланировал переговоры по поводу будущих кадров со среднеспециальными и высшими учебными заведениями.

Ранее СМИ Незалежной сообщили, что украинцев "заманивают" в Крым на работу. Как пишут "Вести.ua", молодые украинцы с удовольствием едут на полуостров, потому что дома не могут устроиться на такую зарплату. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость147533
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Все правильно - свиньи <цензура> с пляжа!
С.Р.Ж.У.
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Крым Украина. Скоро и Кавказ будет свободным. Да здравствует независимый Чечения-Ичкерия, Ингушетия, Дагестан, Адыгия (Адыгея, Кабарда, Черкесия, Татарстан, Чувашия, Тыва, ... Пуйло и его соратники ответят за геноцид многих народов.
Гость145440
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Вы,что же хотите сказать? Что крымчане стали меньше работать или совсем ее бросили. Ведь это бред "сивой кобылы"! Следите за тем,что пишите. Поменьше эмоций,а больше правды!
Дуб
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Раньше поток отдыхающих был меньше, а сейчас вся Россия ездит! С Дальнего Востока люди прилетают, с Сахалина! Крым - это жемчужина России!
Гость147491
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Раньше хватало, сейчас не хватает.... Случайность? Не думаю.... Хоть камни с неба)))
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