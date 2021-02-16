Собянин подвел итоги туристического сезона в Москве

Несмотря на COVID-19, доходы городского бюджета от индустрии гостеприимства выросли за 10 лет в 2,5 раза

Туристическая индустрия Москвы выдержала удар пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По оценкам экспертов, эта отрасль наиболее сильно пострадала от карантинных ограничений. Но благодаря уровню развития, достигнутому ранее, сфера туризма в столице выжила и уже восстанавливается.

В 2019 г. Москва приняла рекордные 25,1 миллиона туристов и стала лауреатом самой престижной мировой туристической премии World Travel Awards. В 2020 г. ожидался новый рекорд: в январе-марте столицу посетило 5,5 миллиона туристов, что на 12% больше, чем в первом квартале 2019 года. Но коронавирус внес свои коррективы.

В связи с ограничениями из-за борьбы с распространением эпидемии с апреля турпоток в Москву практически иссяк. Затем летом ситуация немного улучшилась, но до былых показателей, конечно, не дотянула. В целом за 2020 г. в столице побывало почти вдвое меньше туристов – 13,6 миллиона человек. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%. Международный туризм практически сошел на нет: до закрытия границ в январе-феврале Москву успели посетить примерно 800 тысяч иностранцев, а потом, собственно, все.

Но пандемия – история временная, она не изменит того факта, что Москва – это крупнейший транспортный хаб страны, над развитием которого власти города усердно работали в последние годы. Это обстоятельство и помогло индустрии выжить: в столицу потянулись гости из регионов.

Статистика показывает, что чаще всего в Москву приезжали жители Санкт-Петербурга, Мордовии, Смоленской, Воронежской и Свердловской областей. Групповых туров не было, поэтому приезжали, в основном, семьями, в том числе с детьми, или компании друзей.

В результате доходы столицы от туризма в 2020 г. составили 77,7 млрд рублей. По сравнению с рекордным 2019 г. это, конечно, мало, но если сравнивать, например, с 2010 г., когда Собянин только стал мэром Москвы, то "ковидный" 2020-й превзошел его в 2,5 раза. Инвестиции в развитие туротрасли окупились с лихвой.

Более того, по данным Euromonitor International, Москва вошла в пятерку ведущих мегаполисов мира по объему внутренних путешествий. В 2020 году ее посетили 12,8 млн гостей из других регионов страны. Больше было только в Нью-Йорке.

Конечно, властям пришлось помогать туристическому бизнесу, особенно в период локдауна. Ведь гостей, а значит, и доходов не было, а работникам требовалось перечислять зарплату, нужно было оплачивать коммунальные расходы, аренду.

Выходом для некоторых гостиниц стала программа временного расселения медиков, работающих в коронавирусных больницах. Чтобы не нести заразу домой, 9 тысяч врачей и медсестер переехали в отели – их пребывание там оплачивал город.

Существенной подмогой отрасли стал запущенный в Москве туристический сервис RUSSPASS, с помощью которого можно просто и быстро выбрать маршрут для путешествия, забронировать отель, купить билеты. Партнерами RUSSPASS стали крупнейшие туроператоры, гостиницы, театры, музеи и различные компании, предоставляющие туристические услуги. Это помогло не только столице, но и другим регионам в привлечении к себе туристов.

Но самой главной помощью для туристической индустрии, по мнению мэра, стала возможность работать даже в самые трудные месяцы пандемии.

"Мы не стали принимать решений о временном закрытии гостиниц. (…) Пропускная система в Москве была отменена сразу же, как только для этого появилась малейшая возможность. В результате абсолютное большинство гостиниц смогли удержаться на плаву",

– подчеркнул Собянин. В результате рабочие места были сохранены, отрасль не погибла и помогла устроить праздник без малого двум миллионам россиян – именно столько гостей было в городе на новогодние каникулы.