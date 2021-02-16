Роман Авдеев и астрофизик Сергей Попов рассказали о трех главных загадках нейтронных звезд

Прямой эфир прошел на канале "ПостНаука.ТВ"

Новый выпуск был посвящен тому, как нейтронные звезды формируются, в чем их сходство с черными дырами, а также откуда взялось гигантское магнитное поле. Эфир с доктором физико-математических наук, профессором РАН Сергеем Поповым провел соучредитель "ПостНауки", предприниматель и филантроп Роман Авдеев и исследователь "ПостНауки" Илья Гриднев.



Любопытствующим рассказали о трех главных загадках нейтронных звезд.

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