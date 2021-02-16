Роман Авдеев и астрофизик Сергей Попов рассказали о трех главных загадках нейтронных звезд

Роман Авдеев и астрофизик Сергей Попов рассказали о трех главных загадках нейтронных звезд
Фото: ESO/Handout/www.globallookpress.com
Прямой эфир прошел на канале "ПостНаука.ТВ"

Новый выпуск был посвящен тому, как нейтронные звезды формируются, в чем их сходство с черными дырами, а также откуда взялось гигантское магнитное поле. Эфир с доктором физико-математических наук, профессором РАН Сергеем Поповым провел соучредитель "ПостНауки", предприниматель и филантроп Роман Авдеев и исследователь "ПостНауки" Илья Гриднев.

Любопытствующим рассказали о трех главных загадках нейтронных звезд.

Напомним, "ПостНаука.ТВ" – проект издательского дома "ПостНаука" на Ютуб. Интересные эфиры о науке, лекции, беседы с учеными и даже познавательные мультфильмы – все это можно увидеть на канале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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